VN sturen deskundigen naar Saoedi-Arabië voor onderzoek naar aanval

Experts van de Verenigde Naties worden in Saoedi-Arabië verwacht om een internationaal onderzoek te voeren naar de aanvallen van zaterdag op oliesites in het land, zo is uit diplomatieke bronnen vernomen. “Het is heel goed dat een internationaal onderzoek gevoerd wordt” naar deze zaak, benadrukte een van de bronnen, die anoniem wou blijven.

Het mandaat van de deskundigen steunt op de resolutie die het nucleaire akkoord van 2015 met Iran bekrachtigde en op de resolutie die een embargo op de wapens in Jemen instelde, preciseerden diplomaten.







Bron: Belga