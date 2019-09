Een voertuig is woensdagavond beschoten op de Langbroekdreef in Amsterdam-Zuidoost. Daardoor vielen mogelijk twee gewonden, meldt de politie. Twee verdachten gingen er op een scooter vandoor.

Eerder op de dag is in de Nederlandse hoofdstad een advocaat vermoord die een kroongetuige bijstond in een liquidatiezaak.

Bron: Belga