Meer dan tweehonderd servers offline bij internationale actie tegen illegale betaal-tv

Een grote internationale politieactie heeft een crimineel netwerk opgerold dat massale fraude pleegde met betaal-televisie. Dat meldt Eurojust, een justitieel samenwerkingsverband van de Europese Unie dat in Den Haag is gevestigd. In Nederland, Duitsland en Frankrijk zijn meer dan tweehonderd servers uit de lucht gehaald. Gebruikers konden naar inhoud van betaal-tv kijken aan een abonnementsprijs die ver onder de marktwaarde lag.

De autoriteiten hebben meer dan twintig verdachten in het vizier, maar voor zover bekend is niemand opgepakt. Wel zijn 150 accounts bij de betaaldienst PayPal geblokkeerd. Volgens Eurojust zijn nog nooit zo veel servers tegelijk platgelegd.

De acties waren het gevolg van complex onderzoek door aanklagers in Italië, met de steun van gerechtelijke en politiediensten uit Bulgarije, Duitsland, Griekenland, Frankrijk, Nederland en van Eurojust. “De schade veroorzaakt door de criminele bende loopt op tot ongeveer 6,5 miljoen euro, wat “het voortbestaan van verschillende legale aanbieders van betaal-tv op de markt in gevaar brengt”, aldus Eurojust in een persbericht.







De meeste klanten zaten in Italië. De bende begon in 2015 met het illegale aanbod van tv-zenders. Ze gebruikten geavanceerde software, onder meer om de tv-signalen te kraken en sluisden hun inkomsten weg. De bende wordt verdacht van fraude, cybercrime en witwassen.

Bron: Belga