Advocaat op straat doodgeschoten in Amsterdam

In Amsterdam is een advocaat op straat doodgeschoten. Het gaat om Derk Wiersum, die kroongetuige Nabil B. bijstaat in een groot liquidatieproces. Dat meldt de Nederlandse politie. Het schietincident vond iets na 07.30 uur plaats. De schutter is te voet gevlucht, aldus de politie. Het 44-jarige slachtoffer is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

De advocaat is niet de eerste in de omgeving van kroongetuige Nabil B. die is geliquideerd. Zijn broer Reduan B. werd 29 maart 2018 in Amsterdam-Noord doodgeschoten. De moord op Reduan gebeurde een week nadat justitie bekend had gemaakt dat zijn broer kroongetuige was geworden in een groot onderzoek naar een reeks liquidaties. Achter deze moorden zou een bende zitten die wordt geleid door de voortvluchtige Ridouan Taghi, de meest gezochte man van Nederland.







Politie en justitie erkenden in februari dat ze de dreiging voor de familie van kroongetuige Nabil B. verkeerd hebben ingeschat. B. zit zelf momenteel vast, op een speciale afdeling in Vught, waar hij extra wordt beschermd. Hij heeft opening van zaken gegeven over een aantal liquidaties, ook zaken waar hij zelf bij betrokken is geweest, in ruil voor strafvermindering en bescherming.

In de Tweede Kamer reageren partijen geschokt op de moord. Regeringspartij CDA spreekt van “een regelrechte aanslag op onze rechtsstaat”. Ook coalitiepartner VVD ziet de rechtsstaat in het geding komen.

“Dit is erger dan erg”, zegt CDA-Kamerlid Chris van Dam op Twitter. “Een nieuw hoofdstuk in de brutaliteit van de drugsmaffia.” De nieuwe liquidatie doet zijn VVD-collega Dilan Yesilgöz denken aan “Italiaanse maffiapraktijken”. “Zeer schokkend dit. Dit tast het fundament van onze rechtsstaat aan en zou niet mogen gebeuren in Nederland.”

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is “zeer geschokt” dat een advocaat in de uitoefening van zijn functie is geliquideerd. “We leven mee met de nabestaanden en volgen het onderzoek op de voet”, zegt een woordvoerder.

Ook de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten is “diep geschokt”. Volgens de vereniging verliest de strafrechtadvocatuur “een goede, bekwame en fijne collega”. “Deze verschrikkelijke daad raakt een van de kernen van de rechtsstaat. Strafrechtadvocaten moeten veilig hun werk kunnen doen”, aldus de organisatie.

Bron: Belga