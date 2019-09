Samusocial zoekt dringend opvangplaatsen en doet oproep aan privésector

Samusocial maakt zich zorgen over het gebrek aan geschikte gebouwen voor de winteropvang van daklozen. De Brusselse liefdadigheidsorganisatie doet een oproep aan de privésector om 300 tot 600 plaatsen te vinden voor het Winterplan. Dat heeft Sébastien Roy, directeur van Samusocial, vandaag gezegd. Het Winterplan wordt half november geactiveerd. Samusocial heeft een gebouw in de Kolonel Bourgstraat in Evere met een capaciteit van 200 tot 300 plaatsen. Het gebouw aan de Poincarélaan (ongeveer 300 plaatsen) moet nog groen licht krijgen van de brandweer en de gemeente. Het gebouw aan de Koningsstraat (300 plaatsen) dat tijdens het vorige Winterplan werd gebruikt, voldoet niet meer.

Samusocial zoekt dus 300 tot 600 plaatsen, al zouden 300 plaatsen voldoende kunnen zijn als het gebouw aan de Poincarélaan mag openen. Samusocial zou liever een grotere capaciteit hebben dan nodig. “Tot nog toe hebben de vele prospectie-inspanningen zowel bij de openbare als de privésector niets opgeleverd”, klinkt het in een mededeling.







“Daarom doen wij vandaag een dringende oproep aan de Brusselse gemeenten, de OCMW’s en de lokale spelers waarmee wij tot nog toe tevergeefs contact hebben gehad, maar ook aan privéondernemingen om ons te helpen door gebouwen ter beschikking te stellen of te verhuren, of kantoren of enige andere voorziening waar wij opvang kunnen organiseren en waardig onderdak verschaffen aan mensen die geen onderdak vinden in het Brussels Gewest.”

Concreet zoekt de organisatie gebouwen met minimaal 150 plaatsen, omdat het beheer van gebouwen met een beperktere capaciteit te duur zou uitvallen. De ideale gebouwen zijn voormalige kostscholen, bejaardentehuizen, oude ziekenhuizen of hotels. Die hebben namelijk al voldoende infrastructuur.

