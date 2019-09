Groen wil brand Amazonewoud op agenda Veiligheidsraad

Groen wil dat minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders de brand in het Amazonewoud op de agenda van de VN-Veiligheidsraad zet. De Kamerleden van de partij hadden vandaag een ontmoeting met de Braziliaanse ambassadeur. In Brazilië woeden de zwaarste bosbranden in jaren. Sinds januari namen het vuur en de ontbossing in het grootste land van Zuid-Amerika met 83% toe vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar.

President Bolsonaro krijgt veel kritiek omdat hij weinig doet voor de bescherming van het Amazonewoud. Veel branden worden aangestoken om plaats te maken voor landbouw en andere activiteiten. En hoewel dat illegaal is, lijkt het bestraffen ervan geen prioriteit voor hem.







Kamerleden van Groen en Ecolo hadden dinsdagochtend een onderhoud met de Braziliaanse ambassadeur in Brussel. “Brazilië is uiteraard een soeverein land, maar niemand kan ontkennen dat de hele wereld baat heeft bij de bescherming van het Amazonewoud. Het vangt niet minder dan 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot op”, zegt Kamerlid Wouter De Vriendt. Hij wijst er ook op dat België goed is voor 8,8% van de Braziliaanse import in de Europese Unie.

Naast een agendering op de Veiligheidsraad vraagt Groen daarom voorwaarden bij de goedkeuring van het handelsverdrag Mercosur-EU. In het parlement zal Groen de minister vragen om ook zelf een diplomatiek contact te organiseren met de Braziliaanse ambassadeur.

bron: Belga