EK volley (m) – Sam Deroo hoopt nog vijf wedstrijden te spelen op EK

“Het was vandaag toch een kwestie van de motor weer op gang trekken”, zei Sam Deroo dinsdag na de 3-0 zege van de Red Dragons tegen Slovakije op het EK volley. “In de eerste set kwamen we even in de problemen”, liet de aanvoerder optekenen. “Maar we zijn vlot uit de moeilijke situatie geraakt. En de derde set was gewoon een demonstratie. Ik ben tevreden over de wedstrijd, al was het zeker geen supermatch.”

Na vier speeldagen zijn de Red Dragons nog altijd ongeslagen en zeker van een plek in de top twee van hun poule. “Ik had eigenlijk niet beter durven dromen. Er wachten ons in het beste geval nog vijf wedstrijden. Laten we daarop hopen. We zijn er klaar voor.”

Woensdagavond (20u30) nemen de Belgen het op tegen Servië, met als inzet de eerste plaats. “Die wedstrijd wordt toch wat vreemd”, aldus Deroo. “Je kan die partij eigenlijk beschouwen als een veredelde oefenmatch. Maar een zege kan ons wel vertrouwen geven. In het verleden hebben we geregeld van hen verloren. We hebben nu een kans om de ban te breken. Het is mogelijk dat we in de kwartfinales opnieuw tegen Servië spelen. Die loophole in het systeem vind ik toch wat jammer. Maar laten we eerst nog de achtste finale afwachten.”

