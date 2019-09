VIDEO. Motorrijder redt baby-kangoeroe

Een Australische motorrijder heeft een baby-kangoeroe gered nadat het uit de buidel van zijn mama was gevallen. De man reed onmiddellijk naar een dierenasiel waar het beestje terug op krachten kon komen.

“Zijn mama had helemaal niet door dat haar baby uit haar buidel was gevallen”, zegt Daniël aan The Dodo. “Ik had gewoon geen andere keus dan het diertje mee te nemen en te redden.”

Dierenasiel







Met behulp van zijn vriendin kwam Daniël erachter waar hij een dierenasiel kon vinden. Hij moest maar liefst 80 kilometer rijden, vooraleer hij eentje tegenkwam. Eenmaal daar werd de baby-kangoeroe meteen goed opgevangen. Van zodra hij weer de oude is, zal hij terug vrijgelaten worden.