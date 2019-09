Deelname Viktor Verhulst aan ‘Dancing with the Stars’ onzeker na auto-ongeval

Na zijn auto-ongeval waarbij hij lichtgewond raakte, is het niet zeker dat Viktor Verhulst te zien zal zijn in de eerste aflevering van ‘Dancing with the Stars’. De 25-jarige Antwerpenaar is nog niet zeker of hij een whiplash opliep. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Die aflevering wordt vrijdag opgenomen en zondag uitgezonden, maar dat zal misschien zonder Viktor Verhulst zijn. Het is namelijk nog niet duidelijk is of hij een whiplash opliep of niet na zijn ongeval.







“Die heeft hij momenteel niet, maar dat kan nog komen. Dokters hebben hem daarom aangeraden om het de eerste dagen voorzichtig aan te doen en zware inspanningen te vermijden”, zegt SBS-woordvoerster Lies Maesschalk aan Het Laatste Nieuws. “We hopen dat Viktor erbij kan zijn, maar zijn gezondheid is uiteraard belangrijker.”

Ongeval in Jabbeke

Hij ging met zijn Range Rover overkop op de E40 in Jabbeke nadat hij een file te laat opmerkte en lag even in het ziekenhuis. Ook vorig jaar miste een van de kandidaten – Elodie Ouédraogo – de start, nadat ze in de repetities gebarsten ribben opliep.