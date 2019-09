Vier situaties die je herkent als je van thuis uit werkt

Thuis werken is leuk, want je bent flexibel en moet in principe de deur niet uit. En laten we eerlijk zijn, werken is heel wat aangenamer in een huiselijke omgeving. Maar zij die regelmatig van thuis uit werken, zullen deze vier situaties zeker herkennen.

Eindeloos snoozen

Als je om negen uur op je werk moet zijn, heb je een duidelijke snoozelimiet. Maar die verdwijnt plots als je van thuis uit werkt. Je verliest namelijk geen tijd met pendelen. En de tijd die je in bed spendeert, lijkt voorbij te vliegen. Plots kijk je op je smartphone en is het tien uur. Help!

Tanden poetsen







Het hoort bij je dagelijkse routine. Opstaan, douchen, koffie, tanden poetsen en gaan. Moet je de deur niet uit, dan is de kans groot dat je het tandenpoetsen ‘even’ uitstelt. Voor je het weet is je werkdag voorbij en zit je nog steeds met een ochtendadem. Gelukkig is er niemand die er last van heeft.

Outfitgoals

Op je werk wil je er piekfijn uitzien. Dagelijks ga je dus in de weer met make-up, een matpak of een mooi jurkje. Thuis kan je echter je slordige zelf zijn en breng je het liefst de hele dag door in je joggingbroek en met een vettige knot op je hoofd. Wederom: niemand die klaagt. Voor een Skypegesprek met je baas doe je even een net hemd aan, maar die pyjamabroek en sloffen vallen handig buiten beeld.

Nog wat werken

Van thuis uit werken betekent vaak dat je geen rekening moet houden met de kantooruren. Een uurtje later beginnen betekent gewoon een uurtje langer doorwerken. En voor je het weet zit je ’s avonds laat nog mailtjes te beantwoorden. Voor jou lijkt het alsof je de werknemer van het jaar bent, maar je partner is minder enthousiast.