VFG vraagt aandacht voor personen met motorische handicap

De Vereniging personen met een handicap (VFG) lanceert tijdens deze Week van de Mobiliteit (16-22 september) de campagne ‘Onze grote boodschap’. Daarin wordt aandacht gevraagd voor een toegankelijk openbaar vervoer. De campagne gaat gepaard met acties op vier plaatsen in Vlaanderen. Slechts één op de tien Vlaamse bus- en tramhaltes is zonder bijkomende hulp toegankelijk voor personen met een motorische handicap. “Op de meeste andere haltes moet je 24 uur op voorhand reserveren. Zo krijg je als persoon met een handicap niet de noodzakelijke kansen. Kansen om je sociaal netwerk uit te bouwen, maar ook kansen op opleiding én werk”, klaagt de VFG aan.

De vereniging balt de eisen van haar grote boodschap samen in zes punten. Schaf de reservatieplicht af. Om te beginnen op alle haltes die al met assistentie toegankelijk zijn. Verder vraagt de VFG om alle tram- en bushaltes toegankelijk te maken. “Doe dit door de toegankelijkheidsrichtlijnen voor bus- en tramhaltes wettelijk af te dwingen”.







Verder vraagt de organisatie te investeren in slimme oplossingen. Zo moeten toegankelijkheidsoplossingen prioriteit krijgen bij de aankoop van nieuwe bus- en tramstellen. Zorg voor visuele en auditieve halteaankondiging, maak de website van De Lijn gebruiksvriendelijker en zorg voor een sterkere samenwerking en duurzame dialoog tussen steden en gemeenten, NMBS, De Lijn en de gebruikersorganisaties zoals VFG.

De eerste actie had deze voormiddag plaats in Nieuwpoort. Woensdag is er om 14 uur een interactieve pop-up aan de Korenmarkt in Gent, zaterdag om 15 uur volgt een flashmob in het station Antwerpen-Centraal en zondag is er een stand op de autoluwe zondag in Genk.

bron: Belga