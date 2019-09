Vanaf vrijdag opnieuw zonniger en warmer

Het is deze namiddag in de meeste streken zwaarbewolkt met in de noordelijke helft van het land soms wat lichte regen of motregen. In de zuidelijke landshelft is het droger met nog enkele opklaringen in Belgisch Lotharingen. Op het eind van de dag zal er ook in het centrum en oosten van het land wat lichte regen kunnen vallen. De maxima liggen tussen 17 en 20 graden in het noorden van het land en tussen 20 en 23 graden in het zuiden. Plaatselijk kan het kwik nog klimmen tot 24 graden in Belgisch Lotharingen, meldt het KMI. ’s Avonds blijft het zwaarbewolkt met op sommige plaatsen soms nog lichte regen of motregen, vooral in het centrum en het oosten van het land. In de tweede helft van de nacht wordt het vanuit het noorden droger en verschijnen er opklaringen. De minima liggen tussen 7 of 8 graden in het noorden van het land en 12 of 13 graden langs de Franse grens. Er staat een zwak tot matige wind uit het noordnoordwesten tot noordnoordoosten.

Morgen is het droog weer en wisselen opklaringen af met wolkenvelden. In de noordelijke landshelft en langs de noordflank van de Ardennen kunnen er meer wolkenvelden voor komen. De meeste opklaringen zullen te vinden zijn in Belgisch Lotharingen. De maxima liggen tussen 14 en 17 graden in het oosten van het Ardens reliëf en tussen 17 en lokaal 20 graden elders. De wind waait eerst zwak tot matig uit noord tot noordwest en neemt later toe in kracht tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee.







In de nacht van morgen op woensdag worden de opklaringen breder in het zuiden van de Ardennen. Elders blijft het wisselend bewolkt en aan de kust kunnen enkele druppels regen niet worden uitgesloten. Het koelt af tot 2 à 3 graden in de Ardennen en 12 of 13 graden aan zee. De wind is zwak tot matig, en aan de kust matig tot vrij krachtig, en komt uit noordelijke tot noordoostelijke richtingen.

Woensdag blijft het meestal droog met afwisselend opklaringen en soms veel wolkenvelden. In Belgisch Lotharingen schijnt de zon het meest. De maxima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 18 of 19 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak tot vaak matig uit het noorden tot noordoosten.

Donderdag is het overwegend bewolkt. Plaatselijk kan er wat lichte regen vallen. De maxima blijven quasi dezelfde: tussen 13 en 19 graden. De wind waait zwak tot matig uit het noordnoordwesten tot noordnoordoosten.

Vrijdag wordt het, na het optrekken van mist en lage wolkenvelden in sommige streken, droog en zonnig weer. Het wordt ook wat zachter, met maxima tussen 15 graden in de Ardennen en 20 of 21 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak tot matig en is gedraaid naar het oosten.

Het weekend wordt mooi en zonnig. Het kwik stijgt zaterdag tot 26 graden, zondag lokaal zelfs tot 28 graden.

bron: Belga