Uber geeft voortaan ook in België “fietspadwaarschuwingen”

Uber verstuurt voortaan ook in Brussel “fietspadalerts” aan chauffeurs en passagiers om te waarschuwen voor gevaarlijke situaties bij het in- en uitstappen. Dat maakt de taxi-app vandaag bekend naar aanleiding van de Europese Week van de Mobiliteit. De zogenaamde “Bike Lane Alerts” van Uber maken gebruik van openbaar beschikbare kaartgegevens. Als een passagier wordt opgehaald of afgezet in de buut van een fietspad of -strook, langs een fietsroute of op een weg waar fietsers en automobilisten de weg delen, herinnert een melding hem of haar én de chauffeur eraan om uit te kijken voor fietsers bij het openen van de autodeuren. Eerder rolde Uber de functie al uit in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland.

Het gaat om een aanvulling van “een steeds groter wordende reeks veiligheidsfuncties”, zegt het bedrijf. Zo lanceerde Uber deze zomer “Check Your Ride”, waarmee passagiers kunnen controleren of ze in het juiste voertuig stappen. Daarnaast zijn er al langer functies om bijvoorbeeld ritinformatie te delen met vrienden en familie en de contactgegevens tussen chauffeurs en passagiers te anonimiseren, en voerde de taxi-app ook al een noodknop in.







bron: Belga