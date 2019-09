Trump: “nog te vroeg om naar Pyongyang te gaan”

Donald Trump meent dat het nog niet opportuun is om een bezoek te brengen aan de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un in Pyongyang. “Ik denk niet dat we er klaar voor zijn”, klonk het vanuit het Witte Huis, op vraag van journalisten na berichten in de Zuid-Koreaanse pers dat Kim Jong Un een uitnodiging stuurde naar de Amerikaanse president. Trump wilde niet bevestigen of ontkennen dat hij zo een uitnodiging heeft ontvangen. “Onze relaties zijn zeer goed, maar ik wil er mij niet over uitspreken”, klonk het.

De Amerikaanse president sloot niet uit dat hij later eventueel een bezoek zal brengen aan Noord-Korea, of zijn Noord-Koreaanse ambtsgenoot aan de VS.

Trump en Kim Jong Un zagen elkaar al drie maal: in juni 2018 in Singapore, in februari 2019 in Hanoi en in juni van dit jaar in de gedemilitariseerde zone die beide Korea’s scheidt. Toen werd aangekondigd dat beide staathoofden verder zouden onderhandelen over de denuclearisering van Noord-Korea, maar de gesprekken zitten sindsdien op een dood punt. Pyongyang vuurde de jongste maanden zelfs meerdere keren korteafstandsraketten af, wat beschouwd wordt als een provocatie.

Bron: Belga