N-VA wil af van tricolore sjerpen voor burgemeesters

N-VA wil komaf maken met de tricolore burgemeestersjerp en wil ook de volgorde van de vlaggen aan de gemeentehuizen veranderen. Dat schrijft Het Belang van Limburg op zijn website. Bij onderhandelaars is te horen dat de piste op tafel ligt, maar dat er geen eensgezindheid over bestaat en dat de piste zeker nog niet is afgeklopt. Volgens Het Belang van Limburg wil N-VA dat de huidige sjerpen van burgemeesters vervangen worden door exemplaren die duidelijk naar Vlaanderen verwijzen. Momenteel zijn die sjerpen in de Belgische driekleur met een kleine Vlaamse leeuw. Volgens verschillende bronnen wil N-VA van die driekleur af.

Ook de volgorde van de vlaggen aan de gemeentehuizen zou N-VA graag willen veranderen. Nu is de volgorde: de Belgische vlag, de Vlaamse, de Europese, de vlag van de provincie en die van de gemeente. N-VA wil de Vlaamse leeuw een betere plaats geven.







De piste zou naar verluidt op de onderhandelingstafel liggen, maar er bestaat nog geen consensus over. “Het is zeker nog niet afgeklopt”, klinkt het.

Dat N-VA de tricolore sjerp wil zien verdwijnen, is zeker niet nieuw. Zo kwam er in 2006 een compromis uit de bus waarbij het gemeentedecreet werd aangepast. De Belgische driekleur bleef, maar sindsdien wordt er ook een leeuwenschild op de sjerp genaaid. De kwestie kwam ook bij de onderhandelingen in 2009 en 2014 aan bod. Nu ligt ze dus opnieuw op de tafel van de regeringsonderhandelaars.

bron: Belga