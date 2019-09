Bijna 200 mensen opgepakt voor bosbranden in Indonesië

De politie in Indonesië heeft 185 personen opgepakt die ervan verdacht worden grote bosbranden te hebben veroorzaakt, die nefast zijn voor de luchtkwaliteit en het vliegverkeer ernstig verstoren. “In totaal hebben we onderzoeken gestart naar 185 personen en 4 bedrijven”, aldus een woordvoerder van de nationale politie. “De politie gaat de wet toepassen tegen wie bossen of andere gebieden in brand heeft gestoken, of dat nu opzettelijk was of door nalatigheid.”

De autoriteiten hadden vorige week tientallen plantages gesloten die getroffen werden door de branden, om onderzoeken te voeren. De eigenaars, zowel uit Indonesië als uit Maleisië en Singapore, werden verwittigd dat ze vervolgd kunnen worden indien de branden werden aangestoken.







Negenduizend brandweerlieden en soldaten met helikopters zijn ingezet om de zware bosbranden te bestrijden op de eilanden Borneo en Sumatra. Vooral de branden in de droge veengebieden zijn erg moeilijk te blussen en veroorzaken hevige rook. In het centrum van Borneo is de luchtkwaliteit er door de rook sterk op achteruitgegaan, en luchtvaartmaatschappij Garuda heeft al tientallen vluchten naar het eiland geannuleerd. Haar concurrent Lion Air annuleerde tijdens het weekend ook al ongeveer 160 vluchten naar Borneo.

Zowat 150.000 mensen moesten de afgelopen maanden bovendien medische verzorging krijgen voor zware infecties aan de luchtwegen, aldus de Indonesische gezondheidsautoriteiten.

Er zijn elk jaar bosbranden in Indonesië, maar door de uitzonderlijke droogte zijn ze dit jaar erger dan anders. Sinds het begin van het jaar is al 328.000 hectare in de vlammen opgegaan.

De grote rookwolk boven de archipel heeft ook geleid tot diplomatieke spanningen met buurlanden Maleisië en Singapore. De luchtvervuiling bereikte zaterdag voor het eerst in drie jaar een schadelijk niveau voor de gezondheid.

Bron: Belga