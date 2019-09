VIDEO. Man vermaakt manifestanten in Hongkong met bottle flip

Tijdens de ontvlambare protesten in Hongkong is er ook ruimte voor verstrooiing. Een filmpje van een man die de protesterende meute vermaakt met een bottle flip maakt furore op het internet.

Op de beelden is te zien hoe een zittende man onder het toeziend oog van tientallen manifestanten enkele pogingen onderneemt om een succesvolle bottle flip te realiseren: een waterflesje zodanig omhoog gooien dat het een salto maakt en perfect stabiel en verticaal landt.

Wanneer de truc na enkele pogingen lukt, barst er gejuich los. Vervolgens wandelt de man rustig richting de oproerpolitie, die opgesteld stond naast de massa, en slaat een praatje met een agent.

Het filmpje wordt lustig gedeeld op sociale media. De South China Morning Post, een Engelstalige krant uit Hongkong, postte het fragment op Twitter. Daar werd het al zo’n 30.000 keer bekeken. Volgens diezelfde krant zou de man in kwestie ook felicitaties ontvangen hebben van de oproerpolitie voor zijn trucje.

In a rare moment amid tension between police and protesters, a man successfully lands a 360-degree bottle flip, earning him congratulations from both sides. #HongKongProtests pic.twitter.com/i7MC2Tv1ow

— SCMP News (@SCMPNews) 13 septembre 2019