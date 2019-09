VIDEO. Ianthe Tavernier toont eerste danspasjes: “Ik heb er nachtmerries van”

‘De Buurtpolitie’-actrice Ianthe Tavernier is zich helemaal aan het klaarstomen voor ‘Dancing with the Stars’. Alleen gooit haar perfectionisme soms wat roet in het eten…

Deze zondag gaat ‘Dancing with the Stars’ van start. Ook van de partij is Ianthe Tavernier, bekend als inspecteur Floor van ‘De Buurtpolitie’. De 30-jarige actrice en zangeres heeft in haar carrière al in heel wat musicals meegespeeld. Daarin moet ze soms ook dansen, maar Ianthe blijft bescheiden. “Mijn hart ligt bij zingen en acteren. Ik heb nooit van mezelf gevonden dat ik kon dansen, maar het wekt wel iets op. Als je dit doet, denk je wel: ‘leuk, ik wil meer’. Maar ik ga absoluut niet van mezelf zeggen dat ik een danseres ben”, vertelt ze.

Moeilijk loslaten







Ianthe is enorm perfectionistisch. Ze wil haar danspasjes meteen kunnen en daardoor raakt ze soms gefrustreerd. “Ik heb daar nachtmerries van. Je wil het goed doen. Het is een wedstrijd, dus je wil zo ver mogelijk geraken. Ik denk dat mijn perfectionisme langs de ene kant goed is, maar langs de andere kant kan ik moeilijk loslaten”, klinkt het.

‘Dancing with the Stars’ is vanaf zondag 22 september te bekijken op VIER.