De Zweedse Rebecca Peterson (WTA 78) heeft het WTA-toernooi in het Chinese Nanchang (hard/250.000 dollar) op haar naam geschreven. Peterson klopte in de finale de Kazachse Elena Rybakina (WTA 69) in twee sets: 6-2 en 6-0. De partij duurde 1 uur en 2 minuten.

Het was voor de 24-jarige Peterson haar eerste WTA-finale, waarin ze dus meteen succesvol was. Voor de 20-jarige Rybakina vormde het de tweede eindstrijd. Eerder dit jaar won ze in Boekarest.







bron: Belga