WK paracycling – Jean-François Deberg sprint naar zilver

Titelverdediger Jean-François Deberg heeft zondag in het Nederlandse Emmen zilver veroverd in de H3-wegrit op het WK paracycling. Hij maakte deel uit van een grote kopgroep die de hele wedstrijd samenbleef en sprintte om de wereldtitel. De Duitser Vico Merklein bleek de snelste. “Ik ben tevreden want ik kwam voor het podium”, reageerde Deberg. “Ik hoopte op goud, want eens je die trui hebt gedragen, dan wil je hem niet meer kwijt. Maar ik neem vrede met het zilver.”

De handbiker bezorgde de Belgische delegatie de vijfde medaille op het wereldkampioenschap. Maxime Hordies werd zondagnamiddag wereldkampioen in de klasse H1 en won eerder deze week zilver in de tijdrit. Ewoud Vromant (klasse C2) was ook goed voor twee medailles (zilver in tijdrit C2 en brons in wegrit). Nooit eerder won ons land zoveel medailles op een WK paracycling.

bron: Belga