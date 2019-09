Reddingsschip Ocean Viking klaar om terug te keren naar Libië

Het reddingsschip Ocean Viking maakt zich klaar om terug te keren naar Libië. Het door Artsen Zonder Grenzen en SOS Méditerranée beheerde schip had 82 mensen aan boord nadat het eerder deze week 34 migranten overnam van een andere boot die in de problemen was geraakt. Aan boord zaten al 50 mensen. Enkel een hoogzwangere vrouw en haar man mochten eerder van boord en zijn naar Malta gebracht. De Italiaanse regering gaf de Ocean Viking gisteren de toestemming om de haven van het eiland Lampedusa binnen te varen om de migranten te laten ontschepen. Alle inzittenden verlieten in de nacht van zaterdag op zondag het schip. Hun identiteit werd geverifieerd en ze ondergingen een medische controle.

Alle migranten worden in Europa opgevangen. De Europese landen bereikten onderling een akkoord voor de opvang: Italië, Duitsland en Frankrijk zijn bereid om elk 24 mensen op te vangen, terwijl Portugal 8 mensen opvangt en Luxemburg 2.







De Ocean Viking herneemt binnenkort zijn missie, zoeken en redden van migranten op de Middellandse Zee.

Bron: Belga