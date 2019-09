Recordopbrengst van 2,37 miljoen euro voor 25ste plantjesweekend Kom op tegen Kanker

De duizenden vrijwilligers van Kom op tegen Kanker hebben afgelopen weekend 339.310 azalea’s verkocht. De 25ste editie van het plantjesweekend is zo goed voor een recordopbrengst van 2.375.170 euro. Dat meldt de organisatie in een persbericht. De opbrengst gaat naar verschillende steun- en zorginitiatieven voor kankerpatiënten en hun naasten. In gans Vlaanderen kwamen 339 comités in actie. In totaal 339.310 plantjes gingen de deur uit, goed voor 2.375.170 euro. Dat zijn er ongeveer 7.000 meer dan vorig jaar. Toen werden 332.510 azalea’s verkocht.

“Bedankt aan alle kopers en verkopers die de strijd tegen kanker een warm hart toedragen. Samen maakten we van de jubileumeditie van het plantjesweekend een succes”, zegt de organisatie.







De opbrengst gaat integraal naar de strijd tegen kanker. Zo worden er onder meer speciale activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren met kanker. Daarnaast kan Kom op tegen Kanker er de Kankerlijn en meer dan 400 zorgvrijwilligers in ziekenhuizen mee actief houden. Een deel van de opbrengst gaat ook naar de palliatieve zorg, de inloophuizen en de lotgenotengroepen.

bron: Belga