Onrust Hongkong – Demonstranten verzamelen zich voor nieuwe manifestatie ondanks verbod van politie

In Hongkong zijn zondagochtend opnieuw honderden demonstranten op straat gekomen voor een nieuwe manifestatie. De politie had de geplande demonstratie uit veiligheidsoverwegingen echter verboden. Ook zaterdag stond er ook een grootschalige manifestatie gepland, maar door de massale politie-aanwezigheid werd die verhinderd. In de vroegere Britse kroonkolonie is er al meer dan vier maand protest tegen de plaatselijke regering, het communistisch regime in Peking en zijn toenemende invloed in Hongkong. Sinds de protesten uitbraken op 9 juni, zijn ze uitgemond in massale antiregeringsdemonstraties. De betogers zeggen dat ze blijven protesteren tot al hun eisen ingewilligd zijn.

Religieuze groepen spelen een belangrijke rol op de achtergrond. Ze bieden de demonstranten hulp, in de vorm van water, voedsel, metrotickets en plaatsen om uit te rusten tijdens de betogingen. Priesters fungeren als waarnemers tijdens de protesten.

