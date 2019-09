Nederlanders kruiden MXGP-manche, Jago Geerts staat in MX2 op WK-podium

De Nederlander Jeffrey Herlings (KTM) heeft de GP van China in de MXGP, de laatste wedstrijd van het WK motorcross, op zijn naam geschreven. In de MX2 hield Jago Geerts (Yamaha) zijn derde stek op het WK-podium in handen. Herlings won de tweede manche in Shanghai, en hield zo zijn landgenoot Glenn Coldenhoff (KTM) achter zich, die de eerste op zijn naam schreef. De Zwitser Jeremy Seewer (Yamaha) volgde als derde, voor de Sloveen Tim Gajser (Honda), die al zeker was van de wereldtitel. Jeremy Van Horebeek (Honda) werd vijfde, Nathan Renkens (KTM) veertiende. Kevin Strijbos (Yamaha) gaf op.

In de WK-stand sluit Gajser af met 782 punten, voor Seewer (580 ptn) en Coldenhoff (535 ptn). Jeremy Van Horebeek (Honda) is als achtste (433 ptn) beste Belg.







Wereldkampioen Jorge Prado (KTM) won in de MX2 de GP na winst in beide manches. Jago Geerts (Yamaha) eindigde als vierde. In de WK-stand sluit Prado af met 837 punten. De Deen Thomas Kjær Olsen (Husqvarna) volgt als tweede met 624 punten, voor Geerts (543 ptn). Brent Van doninck (Honda), die in China niet in actie kwam, is zeventiende met 172 punten.

De Motorcross der Naties in het Nederlandse Assen sluit op 29 september het seizoen af.

bron: Belga