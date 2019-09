Motorrijder overleden na aanrijding met wagen in Charleroi

Op de N90 in Charleroi is zaterdagnamiddag een motorrijder in botsing gekomen met een wagen. De motorrijder is later aan zijn verwoningen overleden, meldt het parket zondag. Zijn passagierster raakte zwaargewond.

Het ongeval gebeurde zaterdag omstreeks 17.30 uur op de rue de Mons in Charleroi. Om nog onopgehelderde redenen raakten een wagen en een motor met elkaar in botsing. De motorrijder was gewond maar in leven bij aankomst van de hulpdiensten, aldus de lokale politie. De passagierster raakte zwaargewond.

De motorrijder is nadien aan zijn verwondingen overleden, bevestigde het parket van Charleroi zondag.

bron: Belga