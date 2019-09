Karolina Pliskova triomfeert in Zhengzhou na zege tegen Kroatische Martic

Karolina Pliskova (WTA 2) heeft het WTA-toernooi in het Chinese Zhengzhou (hard/1,5 miljoen dollar) op haar naam geschreven. Pliskova klopte in de finale de Kroatische Petra Martic (WTA 23) in twee sets: 6-3 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 17 minuten.

De 27-jarige Tsjechische, het eerste reekshoofd, won eerder in haar loopbaan al veertien WTA-titels. Dit jaar was ze ook de beste in Brisbane, Rome en Eastbourne. De 28-jarige Martic was dit jaar de beste in Istanboel en won in 2018 ook het WTA 125-toernooi in Chicago.







bron: Belga