Duizenden bezoekers voor Brusselse Open Monumentendagen

De Open Monumentendagen in het Brussels gewest hebben dit weekend duizenden bezoekers op de been gebracht. Dat zegt organisator Urban.brussels. Voor de 31ste editie waren bijna honderd plaatsen te bezoeken. Bij de drukst bezochte plaatsen waren onder meer de voormalige ambtswoning van de gouverneur van de Nationale Bank (1.500 bezoekers), het Koninklijk Conservatorium (ruim 800 bezoekers), de kustcollectie van het Europees Parlement (1.700 bezoekers) en het Erasmushuis (1.900 bezoekers).

“Dit nieuwe succes van de Open Monumentendagen toont aan hoe de Brusselaars zich aangetrokken voelen tot hun geschiedenis”, zegt Brussels staatssecretaris voor Erfgoed Pascal Smet. “Met vele stapten ze over de drempels van de vele plaatsen die dit weekend openstonden voor het publiek. Dat verheugt me en ik wil dan ook eenieder die aan deze editie meewerkte bedanken.”

