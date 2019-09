Brexit – Conservatief loopt over naar Liberal Democrats uit verzet tegen brexit

In het Verenigd Koninkrijk is een conservatieve voormalige minister overgelopen naar de oppositie uit onvrede met de aanpak van de Britse premier Boris Johnson rond de brexit. Het gaat om Sam Gyimah, de voormalige minister van Universiteiten. Gyimah sloot zich aan bij de Liberal Democrats tijdens de jaarlijkse conferentie van de partij in Bournemouth. “Boris Johnson biedt een moeilijke keuze voor gematigde en progressieve leden van de conservatieve partij: een brexit zonder akkoord accepteren of verdwijnen uit het publieke leven”, stelt hij. “Ik kies ervoor te blijven vechten voor de waarden waar ik als liberaal-democraat altijd in heb geloofd.

De beslissing van Gyimah komt enkele dagen nadat het conservatief parlementslid Phillip Lee overliep, waardoor Johnson zijn absolute meerderheid in het parlement verloor.

Gyimah is al de zesde verkozene die dit jaar overstapt naar de Liberal Democrats, die nu achttien zetels hebben in het Lagerhuis.

Bron: Belga