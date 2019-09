Een 45-jarige man uit Laakdal is zondagnamiddag om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Laakdal. Dat werd vernomen bij het parket van Antwerpen. Het ongeval gebeurde op de Geelsebaan in Laakdal. Het slachtoffer reed er met zijn auto op een geparkeerde vrachtwagen. Voor de veertiger kwam alle hulp te laat: hij stierf ter plaatse. De Geelsebaan was door het ongeval een tijdje afgesloten voor het verkeer.

bron: Belga