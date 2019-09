Bejaard Belgisch echtpaar overleden na val in ravijn tijdens wandeling in Italiaanse Alpen

Een bejaard Belgisch echtpaar is om het leven gekomen bij een val van verschillende meters in een ravijn tijdens een wandeling in de Italiaanse Alpen. Dat melden Italiaanse media. De lichamen van de Belgen, allebei zeventigers, werden zaterdagavond door de hulpdiensten gevonden in de buurt van Rassa, een stad in Valsesia, een bergdal in de Noord-Italiaans regio Piëmonte. Vrijdagavond werd een zoektocht naar de twee gestart nadat ze niet teruggekeerd waren van een wandeling. Ze waren vrijdagmiddag voor het laatst gezien in een restaurant in Rassa.

De omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet duidelijk, maar volgens de lokale autoriteiten is het mogelijk dat het koppel een verkeerde weg heeft genomen en op een moeilijk begaanbaar bergpad is terechtgekomen. Daarna zou een een glijpartij mogelijk de oorzaak geweest zijn hun fatale val.

bron: Belga