Dit ‘Temptation Island’-koppel is verrassend genoeg uit elkaar

Het sprookje tussen Demi en Sidney, een van de koppels die dit jaar deelnamen aan ‘Temptation Island’ is over. Dat kondigde Demi aan op Instagram.

Spijtig nieuws uit de ‘Temptation Island’-wereld, want ook voor Demi en Sidney is het einde verhaal. Hoewel het Nederlandse koppel het verleidingsavontuur enkele maanden geleden overleefde, kondigde Demi aan dat het nu toch afgelopen is tussen hen. “Via deze weg laat ik weten dat Sidney en ik niet meer samen zijn. Het hele verhaal komt nog wel uit”, schreef ze op Instagram.

76 bedpartners







Demi (22) en Sidney (21) waren drie en een half jaar samen. Vóór hun ‘Temptation’-avontuur woonden ze al twee jaar samen. Na het programma bleven ze een koppel, al was Demi niet bepaald opgezet met het feit dat Sidney tijdens het programma bekendmaakte dat hij in zijn hele leven al met 76 vrouwen in bed had gedoken.

Nog maar één koppel samen

Van de vier koppels die deelnamen aan ‘Temptation Island 2019’ zijn enkel Milou en Heikki nog samen. Laura en Roger beslisten eerder om als vrienden uit elkaar te gaan, en ook Rodanya brak met Morgan, al is die laatste wel de vader van haar kind.