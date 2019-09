Titelverdediger Ronnie O’Sullivan voorbij Neil Robertson naar finale

Titelverdediger Ronnie O’Sullivan (WS-2) heeft zich voor de finale van het Shanghai Masters geplaatst. De 43-jarige Engelsman schakelde de Australiër Neil Robertson (WS-4) met 10-6 uit. “The Rocket” potte breaks van 62, 57, 52, 56, 87, 102 en 134 weg. Robertson liet zich met 53, 107, 101, 57, 129 en 51 evenmin onbetuigd. “The Thunder from Down Under” hield gelijke tred tot 4-4 en nam even een 4-5 voorsprong, waarop O’Sullivan een versnelling hoger schakelde en vijf frames op rij won. Robertson spartelde nog één spelletje tegen, daarna maakte O’Sullivan het met een 134 af.

Morgen neemt O’Sullivan het in de finale (best of 21) op tegen zijn 37-jarige landgenoot Shaun Murphy (WS-14). Die plaatste zich gisteren met een 10-3 zege tegen de Noord-Ier Mark Allen (WS-7). Van achttien vorige duels met O’Sullivan wist Murphy er slechts vier te winnen.







De laatste keer dat dat gebeurde was in 2017 in de finale van het Champion of Champions (10-8). Sindsdien nam O’Sullivan stevig weerwraak in de finale van het UK Championship 2017 (10-5), de finale van het Players Championship 2018 (10-4) en de halve finales van het Champion of Champions 2018 (6-3).

O’Sullivan kan het Shanghai Masters een vierde keer winnen en een derde keer op rij. Voor de vijfde keer, op dertien edities, staat hij in de finale. In 2008 werd hij runner-up, in 2009, 2017 en 2018 mocht hij de trofee de lucht insteken.

In de kwartfinales van zijn eerste toernooi dit seizoen balanceerde O’Sullivan op de rand van de uitschakeling, maar boog hij tegen een sterk spelende Kyren Wilson (WS-8) met vijf hoge breaks op rij (107, 51, 124, 69, 60) een 1-5 achterstand nog in 6-5 winst om.

De winnaar van het Shanghai Masters krijgt een cheque van 200.000 pond (225.000 euro) overhandigd, de runner-up moet het met de helft zien te rooien. Voor de Order of Merit heeft dat geen gevolgen. Het Shanghai Masters is geen rankingtoernooi.

.

Bron: Belga