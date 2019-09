Proximus League – Beerschot klopt Lommel en is winnaar van het weekend

Beerschot heeft zaterdag op de zesde speeldag van de Proximus League met 2-0 gewonnen van Lommel. Het nadert daardoor tot op drie punten van leider OH Leuven. Yan Vorogovskiy (59.) opende na de pauze de score voor de Mannekes, Tarik Tissoudali (74.) legde een kwartiertje later de 2-0 eindstand vast.

In het klassement doet Beerschot, dat vierde blijft, een gouden zaak. Alle ploegen in de top drie lieten dit weekend punten liggen: nummers één en drie Union en OHL speelden 1-1 gelijk, ook nummer twee Westerlo speelde 1-1 gelijk tegen Lokeren. Beerschot telt nu tien op achttien, drie minder dan OHL en Westerlo. Lommel is zesde met drie punten.

bron: Belga