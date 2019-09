Parket onderzoekt aantijgingen van corruptie tegen Reynders

Het parket van Brussel voert een opsporingsonderzoek naar vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders (MR). Dat bevestigt het Brussels parket aan De Tijd en L’Echo. Het onderzoek is opgestart nadat een ex-geheim agent van de Staatsveiligheid in april naar de federale gerechtelijke politie is gestapt met een reeks aantijgingen van corruptie en witwassen tegen Reynders. Het parket moet na een vooronderzoek beslissen of er voldoende aanwijzingen zijn tegen Reynders om het dossier al dan niet door te sturen naar het Brusselse parket-generaal, omdat Reynders minister is.

De Tijd kon het proces-verbaal inkijken dat de politie heeft opgesteld over het verhoor van de ex-agent van de Staatsveiligheid. Daarin staat dat de man van 1 maart 2007 tot 1 maart 2018 werkte voor de Staatsveiligheid, vooral op de economische sectie. In die functie beweert de ex-geheim agent via informanten en opzoekingswerk kennis te hebben gekregen van verschillende praktijken van corruptie en witwassen.

In zijn verhoor verwijst de ex-geheim agent onder meer naar een reeks overheidsopdrachten en overheidsaankopen, zoals de bouw van de Belgische ambassade in Kinshasa, waar volgens hem smeergeld aan te pas kwam. Hij legde onder andere ook verklaringen af over omkoping door wapenhandelaars en een Congolese verkiezingskandidaat.

De beschuldigingen van de man waren ook gericht tegen een jarenlange vertrouweling van Reynders, die ook nog adviseur was op zijn kabinet.

“Wellicht is dit opnieuw een montage van dezelfde kwaadaardige man die telkens weer probeert te beschadigen”, reageert John Hendrickx, de woordvoerder van Reynders.

bron: Belga