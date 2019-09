Mathieu van der Poel keert met meer dan verwacht huiswaarts in Ronde van Groot-Brittanië

Mathieu van der Poel kan met drie ritzeges en de eindwinst in de Tour of Britain (2.BC) terugblikken op een succesvolle missie richting het WK. Op de afsluitende persconferentie werd Van der Poel een biertje aangeboden door de organisatoren, maar de Nederlander bedankte snel. “Ik hou niet van bier”, zei hij, waarna hij van wal stak over zijn derde en laatste ritzege. “Ik wist niet dat het zo close was. In de sprint zelf dacht ik dat ik enkel sprintte tegen die jongen van Sunweb (Cees Bol, red), maar Trentin kwam dan ook nog plots opzetten. Ik ben blij dat ik win, het is een mooie zege.”

Van der Poel pakt ook de eindzege. “Het was vandaag geen gemakkelijke dag, heel wat teams wilden ons aanvallen, maar gelukkig pak ik de zege. Toen ik naar hier afreisde, had ik niet gedacht dat ik de eindzege kon pakken omwille van de tijdrit die ook in deze rittenkoers moest afgewerkt worden en het was echt al lang geleden dat ik gekoerst had met die fiets (hij werd zesde in de tijdrit, red). Uiteindelijk liep dat goed en na die tijdrit begon ik te geloven in de eindzege, maar het werd wel nog wat zwaarder om die te pakken dan ik verwacht had: de laatste vijftig à zestig kilometer vandaag waren echt lastig met die vele aanvallen.”







“Ik ben blij met deze eindzege en met mijn vorm”, stelde hij nog. “Ik kwam naar hier om de conditie aan te scherpen en dat is me gelukt. Elke dag voelde ik me sterker worden en dat is waar ik vooraf op gehoopt had en dat is ook zo uitgekomen. Ik reis met een zeer goed gevoel naar huis. Ik mikte op een ritzege en het werd wat meer, dus dit was echt een droomweek. Mijn ploeg is ook boven zichzelf uitgestegen, er staan hier veel sterkere teams aan de start, maar ze leverden zeer goed werk en ik ben ontzettend trots op hen.”

“Ik koers nog één wedstrijd volgende week in België”, eindigde hij. “Daarna wordt het zaak om gezond te blijven met het oog op dat WK en daar zo ver mogelijk te geraken.”

