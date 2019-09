Jupiler Pro League – Arnauld Mercier debuteert bij Waasland-Beveren met gelijkspel in Sint-Truiden

Rode lantaarn Waasland-Beveren heeft zaterdagavond op de zevende speeldag in de Jupiler Pro League 1-1 gelijkgespeeld op bezoek bij Sint-Truiden. Op Stayen kwam Waasland-Beveren 0-1 voor, dankzij een doelpunt van Tuur Dierckx na 62 minuten. Arnauld Mercier leek zo een droomdebuut te beleven in de eerste klasse. De Fransman werd nog maar pas aangesteld als vervanger van Adnan Custovic en leek de fusieclub naar de eerste zege van het seizoen te loodsen, totdat Jorge Teixeira in de 95e minuut toch nog voor de gelijkmaker zorgde. Met twee punten blijft de rode lantaarn in handen van Waasland-Beveren, dat één punt minder telt dan Cercle Brugge en Eupen. De Oostkantonners kwamen zaterdag in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Zulte Waregem, dat meer dan één helft met een man minder speelde na de uitsluiting voor Ewoud Pletinckx. Kort nadien bracht Cyle Larin de bezoekers 0-1 voor, iets voorbij het uur zorgde Jon Bautista (63.) voor de gelijkmaker. Zulte Waregem is met elf punten zesde.

De voetbalavond wordt afgesloten met de Brugse derby in het Jan Breydelstadion. Cercle Brugge kan de punten onderin goed gebruiken, na een mislukte start (3/18). Bij Club zal coach Philippe Clement nog eens willen winnen, na twee draws in eigen huis in de competitie op rij.

Op zondag springt de verplaatsing van Antwerp naar Anderlecht het meest in het oog. De Great Old haalde op de slotdag van de zomermercato nog fors uit, en lijkt stilaan een titelkandidaat. Het is twijfelachtig of Steven Defour in het Lotto Park al zijn debuut voor het stamnummer één zal maken. Bij paars-wit moet speler-trainer Vincent Kompany nog geblesseerd toekijken. Verder ontvangt Gent in de Ghelamco Arena de goed gestarte promovendus KV Mechelen. Een streektreffen tussen Moeskroen en Kortrijk sluit de zevende speeldag af, die vrijdag geopend werd met een 2-1 thuiszege van Charleroi tegen landskampioen Racing Genk.

bron: Belga