Greenpeace, 11.11.11 en Oxfam voeren actie tegen biobrandstoffen

11.11.11, CNCD-11.11.11, Inter-Environnement Wallonie, FIAN, Greenpeace en Oxfam-in-België voeren vandaag actie tegen biobrandstoffen. Onder de slogan ‘Geen voedsel in mijn tank’ protesteren ze aan vier tankstations in België.

Jaarlijks verdwijnt er meer dan 800.000 ton voedsel in de Belgische tank, zeggen de organisaties. “Biobrandstoffen op basis van landbouwgewassen hebben een negatieve impact op de wereldwijde voedselzekerheid en zijn bovendien slecht voor andere mensenrechten, de biodiversiteit en het klimaat.”

De actie vindt plaats aan de tankstations op de Waversesteenweg 2000-2020 – het laatste tankstation voor de oprit naar E411- in Oudergem, aan het tankstation van Esso op de Vogelzanglaan 15 in Antwerpen, aan LUKOIL op de Luikersteenweg 119 in Hasselt en aan LUKOIL op Vlaamse Kaai 106 in Gent.







De actie is niet gericht tegen de bewuste tankstations of de mensen die er komen tanken, maar wil bijdragen aan bewustmaking over dit probleem en de politiek aansturen tot verandering, luidt het.

België wil immers tegen 2030 meer inzetten op biobrandstoffen, inclusief die van de eerste generatie, volgens het voorstel van het Nationaal Energie- en Klimaatplan. Dat plan moet eind dit jaar definitief ingediend worden bij Europa. De organisaties vragen met deze actie dat de doelstellingen rond biobrandstoffen worden bijgesteld.

bron: Belga