Gent Festival van start met OdeGand

In Gent start vandaag de 62ste editie van het Gent Festival van Vlaanderen. Tot 5 oktober worden in de stad muzikale evenementen georganiseerd. De aftrap wordt gegeven door OdeGand, dat dit jaar komaf maakt met lange wachtrijen. Het festival dat zich deels op de Gentse binnenwateren afspeelt, legt dit jaar routes in. Bezoekers selecteren hun favoriete concerten. Ze krijgen een vervoersbewijs en toegangsticket naar drie concerten. Die gaan door in monumentale omgevingen zoals een kathedraal. Dankzij de routes worden bezoekers niet langer geconfronteerd met wachtrijen of onverwacht overvolle zalen.

Dit jaar kiest het festival enkele nieuwe locaties zoals de Oude Vismijn, het STAM en het Bisdomplein aan de heraangelegde Reep. Wie een ticket aanschaft krijgt een plannetje mee en kan elke afstand overbruggen met zijn ticket: te voet, per boot of taxifiets.







Door de nieuwe organisatie wordt de capaciteit verhoogd tot 11.000 personen. OdeGand draait rond klassieke en wereldmuziek, met de internationale harpist Anneleen Lenaerts, de Indiase violiste Jyotsna Srikanth, het Israëlische Diwan Saz en de Libanese trompettist Mazen Kerbaj.

In totaal treden 25 muziekgroepen op tijdens OdeGand, vooral klassieke en wereldmuziek. Het festival wordt vanavond afgesloten met een ritmische slotspektakel met vuurwerk aan de Gras- en Korenlei.

bron: Belga