Elke minuut sterven vijf mensen door verkeerde medische behandeling

Elke minuut sterven vijf mensen door een verkeerde medische behandeling. Dat stelt Tedros Adhanom Ghebreyesus, de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie naar aanleiding van de internationale dag van de veiligheid van de patiënt, die op 17 september voor de eerste keer plaatsvindt. Wereldwijd lopen 40 procent van de patiënten bij ambulante behandelingen schade op. In het ziekenhuis is dat 10 procent, aldus het WHO. In ongeveer 150 lagelonenlanden sterven jaarlijks 2,6 miljoen mensen door een verkeerde behandeling.

Het gaat dan om patiënten die een verkeerde diagnose of medicatie krijgen, onterecht worden bestraald of geïnfecteerd raken tijdens een behandeling. Zelfs verkeerde ledematen worden geamputeerd of verkeerde delen van de hersenen worden geopereerd.

Volgens de WHO is een van de oorzaken de strikte hiërarchie in veel ziekenhuizen, waardoor mensen die lager op de ladder staan niets durven te zeggen. Daarnaast verbergen artsen hun fouten uit schrik om bestraft te worden. Fouten moeten worden herkend en benoemd, stelt WHO-medewerker Neelam Dhingra-Kumar. “Fouten maken is menselijk, maar niet leren uit je fouten is onaanvaardbaar.”

Volgens Dhingra-Kumar kan er door het vermijden van fouten geld bespaard worden omdat patiënten dan minder lang behandeld moeten worden.

bron: Belga