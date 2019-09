EK volley (m) – Red Dragons boeken stuntzege tegen Duitsland

De Red Dragons (FIVB 12) hebben een belangrijke stap gezet richting de achtste finales en een toptweenotering in hun poule op het EK volleybal. Vrijdag pakten ze in het Brusselse Paleis 12 met 3-2 de scalp van Europees vicekampioen Duitsland (FIVB 27) na een zinderende partij: 25-23, 25-17, 22-25, 15-25 en 15-13. De Belgen, vierde op het vorige EK, kregen na Oostenrijk (3-0 zege) een tegenstander van een ander kaliber voorgeschoteld. Bovendien moest Duitsland zich herpakken na de kansloze 3-0 nederlaag van vrijdag tegen Servië.

In een hoogstaande eerste set misten de Red Dragons hun start. Duitsland liep uit tot 3-7. Sam Deroo en co. knabbelden aan hun achterstand. Bij 13-13 was de score opnieuw in evenwicht. Daarop volgde een nek-aan-nekrace. Aangevuurd door het publiek trokken de Belgen uiteindelijk met 25-23 aan het langste eind.

Ook set twee ging gelijk op in de beginfase. Het team van Brecht Van Kerckhove liep echter beetje bij beetje weg van de Duitsers. Bij 22-15 had België een zevenpuntenkloof beet. De Duitse sterspeler Georg Grozer, bleekjes tegen Servië, was opnieuw niet op topniveau. Een overtuigende 25-17 verscheen op het scorebord.

De Duitsers lieten zich echter niet naar de slachtbank leiden en liepen in de derde set uit naar 1-8 en 5-15. De set leek gespeeld, maar de Red Dragons kwamen nog terug tot 14-16 en 19-22. Toch hield Duitsland stand: 22-25.

Dankzij een sterk serverende Ruben Schott sloegen de Duitsers ook in set vier snel een kloof: 1-6. Het kalf was verdronken, Duitsland stoomde door naar 9-18 en 15-25.

In de tiebreak toonden de Red Dragons een ander gezicht. Onder impuls van een sterke Deroo kwamen ze 4-1 voor, maar Grozer en teammaats knokten zich terug in de beslissende set (4-5). Het bleef razend spannend. Bij 14-12 hadden de Belgen twee matchballen. Hendrik Tuerlinckx kende geen genade bij de tweede kans: 15-13.

De top vier van elke poule stoot door naar de achtste finales. De groep van België kruist met die van Nederland en Polen. Dankzij de zege tegen Duitsland doen de Red Dragons een goede zaak om bij de eerste twee van hun poule te eindigen. Zo zouden ze waarschijnlijk wereldkampioen Polen van bondscoach Vital Heynen ontlopen in de volgende ronde.

De drie resterende groepswedstrijden, zondag om 15u30 tegen Spanje, dinsdag om 20u30 tegen Slowakije en woensdag om 20u30 tegen Servië, werken de Belgen af in de Antwerpse Lotto Arena.

Zaterdagavond (20u30) staat in de poule van de Red Dragons nog een duel tussen Slowakije en Oostenrijk op het programma.

bron: Belga