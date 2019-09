BENE-League handbal – Eerste nederlaag voor regerend kampioen Bocholt

In de BENE-League handbal werd zaterdag de derde speeldag afgewerkt. Dat Hurry Up alleen leider is met het maximum van de punten mag als een verrassing beschouwd worden. Regerend kampioen Bocholt ging voor eigen publiek tegen Bevo met de billen bloot. Bocholt leidde aan de rust nog met 9-8, maar moest in de tweede helft het hoofd buigen. Ook een verrassing in Hasselt, waar Initia het met 30-31 moest afleggen tegen de Lions. Nederlands kampioen Aalsmeer boekte een logische thuiszege tegen Volendam en ook Pelt deed op het veld van Atomix wat algemeen verwacht werd. De 26-38 zege kreeg pas echt vorm in de tweede helft.

In de topper tussen Tongeren en Wezet werden de punten netjes verdeed: 35-35. Tongeren begon slapjes, het keek al snel tegen een achterstand van vijf doelpunten aan, maar een 17-18 score aan de rust bood nog perspectief. De Limburgers namen het commando over en bij een 26-24 stand hing een verrassing in de lucht. Vijf minuten later was bij een 26-30 stand het voordeel opnieuw voor Wezet, maar in een zinderende slotfase sleepte Tongeren alsnog een gelijkspel uit de brand.

bron: Belga