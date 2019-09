Belgen in het buitenland – Neymar bezorgt PSG bij comeback tegen Straatsburg van Matz Sels meteen de drie punten

Paris Saint-Germain heeft zaterdag op de vijfde speeldag van de Franse Ligue 1 met 1-0 gewonnen van Strasbourg. Neymar, die uit blessure komt en vooral uit een flirt met FC Barcelona, maakte in de blessuretijd het enige doelpunt van de wedstrijd. Zijn eerste treffer was meteen een pareltje: een omhaal vanop een tiental meter. Geen Thomas Meunier bij PSG. Hij bleef de hele wedstrijd op de bank. Aan de overkant stond Matz Sels wel in doel. Hij leek lang de nul te kunnen gaan houden, tot Neymar in de 92e minuut zijn klasse toonde. De Braziliaanse ster werd tijdens de wedstrijd regelmatig uitgefloten en zelfs beledigd door de eigen fans, maar liet het blijkbaar niet aan zijn hart komen en scoorde met een omhaal, die via de binnenkant van de paal in doel belandde.

Met twaalf op vijftien komt PSG voorlopig alleen aan de leiding, Strasbourg staat als achttiende met drie punten in de gevarenzone onderin.

bron: Belga