Zonnig en vrij zacht weekend op komst

Deze namiddag nemen de opklaringen toe vanaf de kust, maar blijft het in de Ardennen grotendeels bewolkt. De maximumtemperaturen liggen tussen 16 en 21 graden. ’s Avonds en ’s nachts blijft het droog bij minima tussen 7 en 13 graden. Voor het weekend voorspelt het KMI zonnig en vrij zacht weer, met maxima tot 23 graden morgen en 25 graden op zondag. Deze namiddag begint meestal zwaarbewolkt, maar de opklaringen worden geleidelijk breder, schuiven landinwaarts en uiteindelijk wordt het vrij zonnig in de noordelijke landshelft. In het zuidoosten blijft het waarschijnlijk tot de avond bewolkt. Het is meestal droog, maar wat gedruppel blijft steeds mogelijk in de Ardennen. De wind is zwak tot matig en komt uit noordelijke richtingen.

Vanavond verdwijnt de bewolking verder en verschijnen er overal brede opklaringen. Enkel in het uiterste zuiden kan het nog wat langer bewolkt blijven. ’s Nachts is het droog en waait de wind meestal zwak uit het noordoosten.







Morgen wordt het na eventueel wat ochtendgrijs in de Ardennen overal een zonnige dag. Het wordt zo’n 18 tot 23 graden bij een meestal zwakke wind uit oostelijke richtingen. ’s Nachts schommelen de minima tussen 6 en 12 graden.

Zondag kunnen we opnieuw profiteren van een zonnige en warme dag. Soms zijn er wat meer hoge wolkensluiers. De maxima liggen tussen 19 en 25 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind.

Begin volgende week minder zacht en meer bewolking. Kans op een beetje regen op maandag.

bron: Belga