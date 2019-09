Spanje bereikt als eerste finale na nagelbijter tegen Australië

De Spaanse basketmannen hebben zich als eerste geplaatst voor de finale van het WK in China. Spanje klopte vandaag in de halve finales in Peking Australië met 95-88 na twee verlengingen. Na de reguliere speeltijd stond het 71-71. Frankrijk en Argentinië bikkelen later vandaag om de tweede finaleplek. Spanje moest haast de hele tijd achtervolgen, maar gaf zich niet gewonnen. Australië, dat een voorsprong van elf punten prijsgaf, moest in het slot de gelijkmaker toestaan en ging in de tweede verlenging kopje onder. In het winnende kamp was Marc Gasol de absolute uitblinker met 33 punten. Ook Ricky Rubio (19 ptn) en Sergio Llull (17 ptn) waren goed bij schot. Voor Australië toonde Patrick Mills met 34 punten zijn kunnen, maar dat volstond niet.

Spanje won het toernooi in het verleden eenmaal, in 2006. Dat is de enige Spaanse WK-medaille ooit. Australië stond nog niet op het WK-podium. De finale en partij om het brons van deze editie staan zondag op de planning.







De VS won de twee voorgaande toernooien. Tijdens de laatste editie in 2014 klopten de Amerikanen in de finale Servië. Frankrijk ging toen met het brons aan de haal. Dit jaar sneuvelde Team USA in de kwartfinales tegen Frankrijk.

Bron: Belga