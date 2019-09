Proces over omgewaaide torenkraan in Nieuwpoort van start

In de correctionele rechtbank van Veurne is vanochtend de zaak rond het dodelijk ongeval met een torenkraan ingeleid. Door de hevige wind kwam het gevaarte in december 2017 tegen een appartementsgebouw terecht. Een kraanbedrijf uit Izegem, de zaakvoerder en twee werknemers moeten zich verantwoorden. De bewuste torenkraan stond opgesteld in de Meeuwenlaan in Nieuwpoort-Bad. Op 27 december 2017 ging de kraan rond 18 uur door hevige windstoten aan het kantelen, waardoor het tegengewicht op Residentie Mosselbank in de Franslaan belandde. Bij het ongeval kwam een 73-jarige vrouw om het leven en vielen vier gewonden. De drie bovenste verdiepingen van het appartementsgebouw en enkele auto’s liepen ernstige schade op.

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne stuurde een deskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Op basis van zijn bevindingen oordeelde het parket dat het ongeval vermeden had kunnen worden. Zo zou men bij het kiezen van de torenkraan onvoldoende rekening gehouden hebben met de wind die aan de kust harder waait. Bovendien werd op een eerder incident te nonchalant gereageerd. Anderhalve maand voor de feiten dreigde de bewuste torenkraan immers al eens om te vallen.







Het kraanbedrijf Neremat en de zaakvoerder moeten zich daarom verantwoorden voor onopzettelijke doding. Ook twee werknemers staan mee terecht. Bij de start van het proces bleek al dat de beklaagden de vrijspraak zullen vragen. Wellicht zal de verdediging ook zelf deskundigen aanstellen om het verslag van de gerechtsexpert te weerleggen.

De komende maanden krijgen alle betrokken partijen de kans om hun standpunten op papier te zetten. De zaak wordt daarom pas op vrijdag 24 april 2020 gepleit.

