Oud-voorzitter van Front National Jean-Marie Le Pen in staat van beschuldiging gesteld

De voormalige voorzitter van de partij Front National (FN) Jean-Marie Le Pen is vrijdag door het Franse gerecht in staat van beschuldiging gesteld voor “misbruik van publieke fondsen” en “medeplichtigheid” aan dit misdrijf in een zaak van misbruik van gemeenschapsgeld voor fictieve medewerkers van de extreemrechtse partij in het Europees Parlement. Dat heeft AFP vernomen van de advocaten van Le Pen. De medeoprichter van de partij, die intussen herdoopt is tot Rassemblement national (RN), werd meer dan vier uur lang verhoord door de Parijse onderzoeksrechters Claire Thépaut en Dominique Blanc over de tewerkstelling van drie vroegere assistenten, aldus de advocaten.

Bron: Belga