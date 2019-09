Jupiler Pro League – Racing Genk laat leidersplaats liggen in Charleroi

Charleroi heeft vrijdagavond de openingswedstrijd van de zevende speeldag in de Jupiler Pro League met 2-1 (rust: 2-0) gewonnen van landskampioen Racing Genk. Bij de rust was het al duidelijk dat Genk het bijzonder lastig zou krijgen om zijn vierde zege van het seizoen te boeken en daarmee ook de leidersplaats van Standard over te nemen. Het stond toen immers al 2-0, na twee keer mistasten in de bezoekende verdediging, een terugkeer in mineur dus voor Felice Mazzu naar het Zwarte Land. Bij het eerste tegendoelpunt kopte aanvoerder Sébastien Dewaest te kort terug op doelman Gaëtan Coucke, Mamadou Fall zat er goed tussen en werd daarbij licht geraakt door de Genk-doelman, waarna scheidsrechter Nathan Verboomen naar de stip wees. Ook de VAR zag er vervolgens strafschop in – een zwaar verdict voor de Limburgers – en Ryota Morioka zette vanop elf meter de 1-0 op het scorebord. Lang stond die tussenstand niet op het bord, want enkele minuten later kreeg Shamar Nicholson aan de rand van de zestien te veel tijd en ruimte van opnieuw Dewaest en trapte de Jamaicaanse nieuwkomer de 2-0 hard tegen de netten.

Op de aansluitingstreffer was het wachten tot een halfuur voor affluiten. Op voorzet van Jere Uronen kopte Paul Onuachu, de vervanger van de geblesseerde Ally Samatta, zijn eerste voor Genk tegen de netten. De Limburgers drongen nadien wel aan, maar de gelijkmaker viel niet meer en zo was de derde seizoensnederlaag een feit voor Genk, dat komende week aan de bak moet in de Champions League. In de Jupiler Pro League zien ze Charleroi met elf punten over hun naar de vierde plaats klimmen. Genk is met tien punten pas zevende.

Zaterdag opent leider Standard de debatten met een verplaatsing naar zee. De Rouches blijven op verplaatsing wisselvallig acteren, terwijl Oostende onder Kare Ingebrigtsen een nieuwe adem vond. Om 20u spelen Eupen en Sint-Truiden gastheer voor respectievelijk Zulte Waregem en Waasland-Beveren. Voor kersvers Waasland-Beveren-coach Arnauld Mercier wordt het zijn debuut in de Jupiler Pro League. De voetbalavond wordt afgesloten met de Brugse derby in het Jan Breydelstadion. Cercle Brugge kan de punten onderin goed gebruiken, na een mislukte start (3/18). Bij Club zal coach Philippe Clement nog eens willen winnen, na twee draws in eigen huis in de competitie op rij.

Op zondag springt de verplaatsing van Antwerp naar Anderlecht het meest in het oog. De Great Old haalde op de slotdag van de zomermercato nog fors uit, en lijkt stilaan een titelkandidaat. Het is twijfelachtig of Steven Defour in het Lotto Park al zijn debuut voor het stamnummer één zal maken. Bij paars-wit moet speler-trainer Vincent Kompany nog geblesseerd toekijken. Verder ontvangt Gent in de Ghelamco Arena de goed gestarte promovendus KV Mechelen. Een streektreffen tussen Moeskroen en Kortrijk sluit de zevende speeldag af.

bron: Belga