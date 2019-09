EK volley (m) – Hendrik Tuerlinckx: “Hopelijk zijn Duitsers nog niet hersteld van dreun”

Met elf punten was Hendrik Tuerlinckx vrijdag de meest trefzekere Red Dragon in de EK-openingsmatch van de Belgische nationale volleybalploeg tegen Oostenrijk. De Belgen waren in het Brusselse Paleis 12 met 3-0 te sterk. “Op deze uitslag hadden we op voorhand gehoopt”, verklaarde de speler van Roeselare. “Oostenrijk heeft best wel goede spelers zoals Berger van Perugia, we moesten gefocust blijven. Ik denk dat we de match goed hebben aangepakt.”

Tuerlinckx mocht starten als hoofdaanvaller. “Het is fijn het vertrouwen te krijgen van de coach. Maar we zullen alle spelers in de selectie nodig hebben op dit EK.”

Zaterdag (17u30) wacht in Paleis 12 een duel met Europees vicekampioen Duitsland. Vrijdag gingen de Duitsers met 3-0 onderuit tegen Servië. “Duitsland is toch echt wel een topland. Ze hebben niet hun beste match gespeeld tegen de Serviërs. Hopelijk zijn ze mentaal nog niet hersteld van de dreun van vandaag. Het wordt in ieder geval een andere wedstrijd. De Duitsers hebben meer lengte en ervaring, hun foutenlast zal ook lager zijn”, aldus Tuerlinckx.

“Het was belangrijk om goed te starten. Ik had eigenlijk wel een nerveuzer begin verwacht”, zei Stijn D’Hulst. “De tweede set verliep moeizamer. Maar goed, nu moeten we snel recupereren. Tegen Duitsland moeten we er opnieuw staan.”

bron: Belga