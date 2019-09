VIDEO. Kelly Pfaff toont blauwe plekken op benen na eerste dansrepetities

Televisiepersoonlijkheid Kelly Pfaff is volop aan het repeteren voor ‘Dancing with the Stars’. Dat heeft haar al behoorlijk wat blauwe plekken opgeleverd…

Kelly Pfaff zal binnenkort te zien zijn in het tweede seizoen van ‘Dancing with the Stars’. De 42-jarige dochter van ex-profvoetballer Jean-Marie Pfaff heeft er intussen zeven dagen danstraining opzitten met danspartner Andrei Mangra, en haar lichaam ziet daar behoorlijk van af. Haar benen staan vol met blauwe plekken. “Die blauwe plekken heb ik gekregen door mislukte lifts en te hard te vallen. Maar ja, pijn is fijn”, lacht ze.

Intense, eerste dans







De mama van twee heeft jarenlang niet meer gesport, dus heeft ze het behoorlijk zwaar nu. “Ik heb vijf jaar niet meer gesport. Mijn buikspieren die vijf jaar met pensioen waren gegaan, zien behoorlijk af. Ik had verwacht dat het intens en zwaar ging zijn, maar onze eerste dans vliegt er meteen in en je hebt niet echt de tijd om dat fysiek op te bouwen”, klinkt het.