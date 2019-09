KFC organiseert bruiloften in kippenthema

Heeft je lief je net ten huwelijk gevraagd en ben je nog op zoek naar het ideale trouwthema? En ben je toevallig een KFC-fanaat? Dan ben je er maar beter als de kippen bij. KFC Australia heeft namelijk een heel speciaal aanbod voor kippenliefhebbers.

Er zijn zo van die wedstrijden die je onmogelijk kan negeren. Zoals het winnen van een wereldreis, 1.000 euro shoptegoed bij Ikea of… een bruiloft in KFC-thema.

Foodtruck







Wie plant om voor mei 2020 en in Australië te trouwen, kan deelnemen aan de nieuwste KFC-wedstrijd. Van alle deelnemers worden zes koppels geselecteerd die, naast gefrituurde kip voor 200 gasten, ook decoratie en een fotohokje in KFC-thema krijgen. De kip wordt weliswaar in een foodtruck aangeboden en niet aan tafel, maar rechtstaan is beter voor de gezondheid zullen we maar zeggen. Voor de rest van de trouwpartij moet je trouwens wel gewoon zelf zorgen. Helaas geen trouwjurk met veren dus. Wil je deelnemen, dan kan je online een formulier invullen waarin je laat weten waarom jij absoluut een kippentrouwerij wil. Dat de beste moge winnen!